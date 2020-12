Energia: portoghese Edp si aggiudica contratto fornitura elettricità da 220 MW in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica portoghese Edp Renovaveis si è aggiudicata al termine di un'asta un contratto di 15 anni in Polonia per vendere l'elettricità prodotta da cinque parchi eolici e solari con una capacità totale di 220 MW e si prevede che l'attuazione dei progetti avrà luogo nel 2022 e nel 2023. L'azienda ha sottolineato che l'operazione rafforza la sua presenza in Polonia, dove ha 476 MW in funzione e ha altri 558 MW già in fase avanzata per i prossimi 5 anni. Attualmente, Edp ha contratto l'87 per cento dei circa 7 GW del suo obiettivo per l'incorporazione della capacità globale di energia eolica e solare per il periodo 2019-2022. (Spm)