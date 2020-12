© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva ha chiesto al presidente Conte di spostare l’incontro fissato per oggi alle 13 a Chigi. La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori. L’incontro con Conte, fanno sapere fonti di Italia Viva, verrà dunque spostato al rientro della ministra: tra domani sera e venerdì. (Rin)