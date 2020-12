Misure anti-Covid: continua il confronto tra le forze di governo, salta l'incontro Renzi-Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il confronto all’interno della compagine governativa per decidere se introdurre nuove restrizioni anti-Covid durante il periodo natalizio, ma salta - secondo quanto si apprende - l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori. L’incontro con Conte, fanno sapere fonti di Italia Viva, verrà dunque spostato al rientro della ministra: tra domani sera e venerdì. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 dicembre, il presidente del Consiglio – insieme ai ministri Francesco Boccia, Luciana Lamorgese e Federico D'Incà – ha ricevuto a Palazzo Chigi alcuni capidelegazione della maggioranza. I membri dell’esecutivo hanno ascoltato anche il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts), che si sono espressi a favore di un inasprimento delle misure anti-Covid in vista delle festività.Il governo ha ritenuto necessario rimettere la valutazione di nuove restrizioni al centro del dibattito politico a fronte degli assembramenti che durante il weekend si sono visti a Roma, Milano e Torino per il tradizionale shopping natalizio. La possibilità di una terza ondata di contagi è il campanello d'allarme che spinge il governo a valutare la nuova stretta, che potrebbe portare l’Italia ad essere zona rossa o arancione per limitare al massimo il rischio di contagio. Rimarrebbero però alcune deroghe per i piccoli centri, ma nessun liberi tutti. Tra le ipotesi c’è anche una zona rossa per i festivi e i prefestivi, o la possibilità mantenere le attuali regole consentendo lo spostamento tra comuni con 5mila abitanti entro i 30 chilometri.Il premier Conte ha incontrato nel pomeriggio di ieri la delegazione del Movimento 5 Stelle e in serata quella del Partito democratico. Si svolgerà invece oggi 19 la riunione con la delegazione di Liberi e uguali. Il giudizio finale del governo Conte, sulla scorta delle indicazioni del Cts, dovrebbe arrivare una volta terminato questo giro di colloqui con le forze che sostengono l’esecutivo. (Rin)