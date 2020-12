Casa: Unione inquilini Roma a prefetto, Raggi e Zingaretti, stop sfratti fino a giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione inquilini di Roma scrive al prefetto, Matteo Piantedosi, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla sindaca, Virginia Raggi, ai parlamentari eletti nelle circoscrizioni per chiedere di intervenire sugli sfratti e prorogare il blocco a giugno 2021. "La condizione abitativa di Roma Capitale era molto difficile già prima dell'emergenza sanitaria - si legge nella lettera -. A Roma, nei dieci anni che vanno dal 2010 al 2019, sono state emesse circa 65 mila sentenze di sfratto, di cui oltre il 90 per cento per morosità. Abbiamo una lista inevasa di richieste di assegnazione di alloggi Erp a canone sociale che supera le 13 mila famiglie, utilmente collocate nella graduatoria, un dato sottostimato, essendo numerose le famiglie che neanche fanno la domanda, essendo preclusa la possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto in tempi ragionevoli. Le conseguenze sociali legate alla pandemia, hanno ulteriormente acuito tale sofferenza". A oggi l'esecuzione degli sfratti è sospesa fino al 31 dicembre. Secondo l'Unione inquilini di Roma, però, "le informazioni che vengono dal tribunale descrivono una situazione agghiacciante di ulteriori centinaia di sentenza emesse ogni settimana. Una vera catastrofe sociale incombe sulla città, come uno tsunami che si appresta a travolgere la coesione sociale, già oggi fortemente a rischio" e pertanto "è incredibile, che, in una situazione di emergenza sanitaria conclamata, si possa permettere di effettuare interventi di sgombero coatto di famiglie, senza il passaggio da casa a casa". L'associazione quindi richiamando la "diretta responsabilità delle Autorità di governo in indirizzo in merito alla tutela della salute pubblica, responsabilità oggi ancora più impegnativa ai fini di prevenire i contagi da pandemia" rivolge "un pressante appello affinché le autorità in indirizzo intervengano sul governo nazionale per chiedere che venga varata una ulteriore proroga delle esecuzioni degli sfratti, almeno fino a giugno 2021". (Rer)