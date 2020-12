Romania: leader Psd Ciolacu, il Parlamento potrebbe non iniziare i lavori il 21 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può escludere la possibilità che il Parlamento romeno non venga costituito il 21 dicembre nel caso in cui due terzi degli eletti non si presentino. Lo ha detto il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, all'emittente televisiva "Romania TV". Ciolacu ha specificato "che non intende istigare nessuno, ma qualsiasi parlamentare potrebbe avere un problema quel giorno". "Lo prevede il regolamento: se quel giorno non si presentano due terzi dei parlamentari la seduta costitutiva si considererà fallita. Bisogna rispettare la democrazia e il voto dei romeni. Se vogliamo giocare sino all’estremo ci si prende gioco del voto dei romeni, allora è normale che la reazione di chi non è stato invitato sia di egual misura", ha detto Ciolacu.(Rob)