Regno Unito: 819 mila posti di lavoro in meno dall'inizio della pandemia

- Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'Ufficio di statistica nazionale (Ons) del Regno Unito, vi sarebbero stati 819 mila lavoratori in meno impiegati da aziende britanniche nel mese di novembre rispetto all'inizio della pandemia. Il settore della ristorazione è stato quello maggiormente colpito, contando per un terzo dei posti di lavoro persi, seguito dal commercio al dettaglio. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,9 per cento nei tre mesi fino a ottobre, che si traduce in 1,7 milioni di persone senza un lavoro. I dati mostrano come le aziende abbiano iniziato a licenziare in previsione della fine del piano di aspettativa pagata dallo Stato britannico, che doveva originariamente finire a fine ottobre ma è stato poi prolungato fino a marzo 2021. (Rel)