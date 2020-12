Balcani: ministro Esteri montenegrino Radulovic, rimangono questioni aperte su confini con Kosovo e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha iniziato ad affrontare il tema del completamento della demarcazione dei confini con i suoi vicini, ma rimangono alcune questioni aperte soprattutto con Serbia e Kosovo. Lo ha affermato il nuovo ministro degli Esteri montenegrino Djordje Radulovic parlando al quotidiano "Vjesti". Il Montenegro, come ricordato da Radulovic, ha avviato un'iniziativa per la delimitazione dei confini con la Serbia nel 2013, "ma finora non sono stati condotti negoziati bilaterali". Il nuovo capo della diplomazia di Podgorica ha parlato anche delle sanzioni alla Russia, che non saranno revocate dal Montenegro "in quanto vogliamo entrare nell'Unione europea". Il primo ministro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, si recherà in visita a Bruxelles domani 15 dicembre, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg" citando fonti riservate. Secondo l'emittente, Krivokapic avrà mercoledì 16 dicembre un incontro con i vertici dell'Unione europea. Si tratta della prima visita ufficiale all'estero di Krivokapic in qualità di primo ministro. (segue) (Mop)