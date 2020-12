Corea del Sud: offerta di moneta accelera ad ottobre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale della Corea del Sud è calato ad ottobre, e l’indice core dei prezzi al consumo ha registrato una contrazione senza precedenti in quel Paese da 21 anni a questa parte, a causa della compressione della domanda domestica e dei sussidi alla telefonia mobile conseguenza della pandemia di coronavirus. L’indice dei prezzi al consumo ha registrato un incremento dello 0,1 per cento lo scorso mese, secondo i dati pubblicati dall’ente statistico nazionale sudcoreano: il dato è assai inferiore alla media dello 0,7 per cento pronosticato dagli economisti, e il dato peggiore degli ultimi quattro mesi: a settembre l’inflazione aveva esibito un rimbalzo dell’un per cento. L’indice core dei prezzi al consumo, che non tiene conto dei prezzi dell’energia e degli alimenti, ha segnato un calo dello 0,3 per cento su base annua, il più marcato da settembre 1999. (segue) (Git)