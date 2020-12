Corea del Sud: offerta di moneta accelera ad ottobre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Corea del Sud è tornata a crescere nel terzo trimestre del 2020, per la prima volta dall’inizio della crisi pandemica globale, grazie alla ripresa delle esportazioni. Lo attestano i dati pubblicati dalla Banca di Corea, che però continua ad esprimere cautela in merito al prossimo futuro, dato il permanere di incognite quali le elezioni presidenziali Usa e la seconda ondata di contagi in Europa. Tra luglio e settembre 2020 il prodotto interno lordo reale della Corea del Sud è cresciuto dell’1,9 per cento rispetto al trimestre precedente, il dato migliore dal primo trimestre 2010. Nei due trimestri precedenti l’economia sudcoreana aveva subito contrazioni dell’1,3 e del 3,2 per cento. Il secondo trimestre 2020, in particolare, era stato il peggiore in termini di prestazioni economiche dalla fine del 2008, nel pieno della crisi finanziaria globale. L’inversione di tendenza è dovuta all’export, che nel terzo trimestre ha segnato un rimbalzo del 15,6 per cento grazie all’apporto dell’industria dei semiconduttori. (Git)