Usa: si allarga il perimetro dell'attacco informatico alle agenzie governative

- L'offensiva informatica che ha colpito i dipartimenti del Tesoro e del Commercio Usa avrebbe bersagliato anche altri rami del governo federale Usa, violando account email e diverse altre informazioni sensibili. Lo scrive "Politico", che cita del dichiarazioni di un funzionario anonimo a margine della riunione straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale tenuta ieri, 14 dicembre. "Questo verrà probabilmente ricordato come uno tra gli attacchi informatici più strutturati nella storia degli Stati Uniti", ha riferito la fonte, riferendosi all'offensiva che "esperi di sicurezza" anonimi, citati dalla "Washington Post", hanno imputato all'intelligence russa. "L'opinione del governo è che ci troviamo a che fare con qualcosa di una portata cui non avevamo mai assistito prima". (segue) (Nys)