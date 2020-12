Usa: si allarga il perimetro dell'attacco informatico alle agenzie governative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie del governo federale si sono mobilitate ieri per tentare di valutare l'entità delle violazioni causate dall'attacco informatico, e altrettanto hanno fatto i vertici di grandi aziende in settori come l'energia e la sanità. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa Usa, gli aggressori informatici potrebbero aver ottenuto l'accesso agli account email sin dallo scorso giugno, comportando dunque una intromissione di lungo termine nell'apparato statale Usa. Secondo le fonti, le autorità statunitensi hanno ottenuto un quadro attendibile del perimetro delle violazioni e delle agenzie compromesse. Nel frattempo, l'Fbi, il Cisa e l'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale condurranno "una operazione di recupero su vasta scala estesa a tutto il governo". (segue) (Nys)