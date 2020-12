Corea del Sud: Moon annuncia l'istituzione di una nuova agenzia anticorruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato oggi, 15 dicembre, che il futuro lancio di una nuova agenzia per le indagini sulla corruzione costituirà uno sviluppo significativo per il Paese, e costituirà uno "strumento sistemico" per tenere a freno il potere a suo dire eccessivo esercitato dalle procure. "L'Ufficio di investigazione sulla corruzione dei funzionari di alto livello (Cio) (...) servirà da strumento democratico per la regolamentazione delle procure", ha detto il presidente nel corso di una riunione del Gabinetto di governo, cui ha preso parte in videoconferenza. L'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato la scorsa settimana un disegno di legge che accelera l'istituzione del Cio, una iniziativa politica promossa dal presidente Moon, impegnato in una vasta offensiva contro le procure e l'intelligence sudcoreane. Metà degli ex presidenti della Corea del Sud sono stati processati e arrestati, in un paese dove le procure godono di ampia discrezionalità nell'esercizio dell'azione investigativa e penale. Lo stesso Moon è stato indicato alternativamente come vittima e corresponsabile della politicizzazione delle istituzioni giudiziarie e di supervisione democratica. (segue) (Git)