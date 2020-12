Corea del Sud: Moon annuncia l'istituzione di una nuova agenzia anticorruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento di oggi, Moon ha presentato il Cio come "uno strumento sistemico per porre fermamente le procure di fronte alle responsabilità per la loro corruzione interna e le loro malefatte". L'opposizione conservatrice accusa invece il presidente di volersi dotare di uno strumento dittatoriale di immunità giudiziaria, un'accusa che Moon ha respinto con decisione: "Dal momento che stiamo aggiungendo una nuova arma contro il potenziale abuso del potere da parte di questa amministrazione, è difficile comprendere come questa iniziativa possa essere in qualche modo connessa all'idea della dittatura", ha detto il presidente. (segue) (Git)