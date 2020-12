Corea del Sud: Moon annuncia l'istituzione di una nuova agenzia anticorruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di intelligence nazionale (Nis) della Corea del Sud non potrà più condurre indagini in merito alle attività sospettate di legami con la Corea del Nord o condurre attività di intelligence domestica, a seguito di un emendamento approvato dal parlamento sudcoreano il 13 dicembre. L'emendamento di legge, che entrerà in vigore dal 2024, proibisce di fatto qualunque intromissione nella sfera della politica, e demanda alla Polizia qualunque indagine domestica, inclusa quelle potenzialmente relative alla Corea del Nord, dopo un periodo di grazia di tre anni. Il ridimensionamento del mandato del Nis costituisce una svolta senza precedenti nella storia dell'agenzia investigativa, fondata 63 anni fa, e risponde alla volontà del presidente, Moon Jae-in, di rafforzare la supervisione parlamentare sul principale servizio di intelligence nazionale, che l'attuale amministrazione presidenziale accusa di agire da anni senza alcun controllo democratico effettivo. (segue) (Git)