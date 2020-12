Corea del Sud: Moon annuncia l'istituzione di una nuova agenzia anticorruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scorsi anni il Nis è stato accusato di abuso di potere per aver accusato individui di legai con al Corea del Nord in assenza di evidenze sostanziale, e di aver raccolto intelligence domestica a fini politici. Nel 2018 l'ex direttore del Nis Won Sei-hoon è stato arrestato con l'accusa di aver sfruttato la propria posizione per alterare un sondaggio di opinione in vista delle elezioni presidenziali del 2012, dando mandato ai suoi sottoposti di pubblicare commenti e opinioni critiche nei confronti dell'allora candidato alla presidenza Moon, che finì per perdere le elezioni contro la rivale conservatrice Park Geun-hye. (Git)