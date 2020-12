Singapore: un corridoio aereo preferenziale in vista del Forum economico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore inaugurerà un nuovo corridoio d'ingresso separato e preferenziale per un numero limitato di viaggiatori d'affari, ufficiali e di elevato valore economico da tutti i paesi del mondo. Lo ha annunciato il governo della Città-Stato oggi, 15 dicembre. Singapore ha investito miliardi di dollari nelle misure tese ad isolare la sua economia dalle ricadute più pesanti della pandemia di coronavirus, e per riaprire il paese al traffico aereo per i viaggi d'affari in vista dell'annuale Forum economico mondiale, che il prossimo anno di svolgerà proprio nell'Isola, anziché a Davos, in Svizzera. Il nuovo corridoio preferenziale sarà attivo dalla metà di gennaio 2021, e consentirà l'ingresso senza obbligo di quarantena per soggiorni d'affari di durata non superiore a 14 giorni. Il corridoio andrà ad affiancarsi agli accordi per la ripresa dei viaggi d'affari concordati dal Paese con Cina, Germania e Indonesia. (Fim)