Vietnam: l'Adb rivede al rialzo le previsioni di crescita economica

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha rivisto al rialzo la previsione di crescita dell'economia del Vietna, per il 2020, dall'1,8 al 2,3 per cento del prodotto interno lordo di quel paese, in considerazione deisegnali positivi provenienti dal paese sul fronte degli investimenti pubblici e dei consumi domestici. Lo riferisce il quotidiano "Vietnam Express". L'aggiornamento inverte tre successive revisioni al ribasso effettuate dall'Adb nei mesi di aprile, giugno e settembre scorsi, in considerazione delle ricadute causate dalla pandemia di coronavirus. Il prodotto interno lordo del Vietna, è cresciuto dello 0,4 per cento nel secondo trimestre 2020, e del 2,6 per cento nel terzo trimestre, portando la crescita nei primi nove mesi dell'anno al 2,1 per cento. L'Adb ha anche rivisto al ribasso dello 0,2 per cento la crescita prevista per il prossimo anno, al 6,1 per cento del pil. (segue) (Fim)