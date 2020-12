Hong Kong: capo esecutivo Lam, nuovi fondi anti epidemia entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong chiederà al Consiglio legislativo (LegCo) di approvare altri fondi di soccorso anti epidemico prima di Natale. Lo ha annunciato oggi il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, senza specificare l'ammontare dell'importo. Lam ha affermato che il quarto round di misure di soccorso si rivolge alle aziende più colpite dalle regole di distanziamento sociale, come quelle a cui è stata ordinata la chiusura e i ristoranti che non possono fornire servizi di ristorazione serale. Lam ha detto che maggiori dettagli saranno resi disponibili prima di Natale quando il governo presenterà i documenti pertinenti al Legco. Il capo esecutivo ha inoltre detto che il presidente della Commissione finanziaria Chan Kin-por ha accettato di tenere una riunione speciale per trattare la richiesta di finanziamento una volta che il governo sarà pronto.(Cip)