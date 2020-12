Usa, si allarga il perimetro dell'attacco informatico alle agenzie governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva informatica che ha colpito i dipartimenti del Tesoro e del Commercio Usa avrebbe bersagliato anche altri rami del governo federale Usa, violando account email e diverse altre informazioni sensibili. Lo scrive "Politico", che cita del dichiarazioni di un funzionario anonimo a margine della riunione straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale tenuta ieri, 14 dicembre. "Questo verrà probabilmente ricordato come uno tra gli attacchi informatici più strutturati nella storia degli Stati Uniti", ha riferito la fonte, riferendosi all'offensiva che "esperi di sicurezza" anonimi, citati dalla "Washington Post", hanno imputato all'intelligence russa. "L'opinione del governo è che ci troviamo a che fare con qualcosa di una portata cui non avevamo mai assistito prima".Le agenzie del governo federale si sono mobilitate ieri per tentare di valutare l'entità delle violazioni causate dall'attacco informatico, e altrettanto hanno fatto i vertici di grandi aziende in settori come l'energia e la sanità. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa Usa, gli aggressori informatici potrebbero aver ottenuto l'accesso agli account email sin dallo scorso giugno, comportando dunque una intromissione di lungo termine nell'apparato statale Usa. Secondo le fonti, le autorità statunitensi hanno ottenuto un quadro attendibile del perimetro delle violazioni e delle agenzie compromesse. Nel frattempo, l'Fbi, il Cisa e l'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale condurranno "una operazione di recupero su vasta scala estesa a tutto il governo".Hacker vicini a governi stranieri hanno effettuato attacchi informatici ai danni di sistemi del dipartimento del Tesoro Usa e della National Telecommunications and Information Administration (Ntia), una agenzia federale alle dipendenze del dipartimento del Commercio. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui in entrambi i casi gli attacchi sono culminati nel furto di dati, anche se l'entità del danno per ora resta ignota. Secondo la "Washington Post", l'attacco ha avuto origine dalla Russia, anche se per il momento tale circostanza non ha trovato conferma ufficiale. "Possiamo confermare che si è verificata una violazione ai danni di una delle nostre divisioni. Abbiamo chiesto alla Cisa (l'Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture, istituita nel 2018) e all'Fbi di indagare, e per il momento non possiamo formulare altri commenti", ha dichiarato un funzionario del dipartimento del Commercio. I responsabili dell'attacco informatico avrebbero colpito altre agenzie governative statunitensi tramite le medesime modalità. La Cisa, in prima linea nelle indagini, opera attualmente sotto una nuova leadership, dopo il recente licenziamento da parte del presidente Donald Trump dell'ex direttore Christopher Krebs, che aveva smentito pubblicamente l'inquilino della Casa Bianca in merito alla sicurezza delle recenti elezioni negli Usa. (Nys)