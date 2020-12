Germania: Covid, ministro Salute, 60 per cento popolazione vaccinata entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento della popolazione della Germania potrebbe essere vaccinato contro il coronavirus entro la fine della prossima estate. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), al fine di controllare in maniera efficace una pandemia, è necessario un tasso di vaccinazione del 60-70 per cento. Spahn ha poi risposto alle critiche sui ritardi della vaccinazione contro la Sars-Cov2 in Germania, nonostante l'immunizzazione prodotta dall'azienda perle biotecnologie tedesca BioNtech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer sia già in uso in diversi Paesi. Al riguardo, il ministro della Salute tedesco ha ricordato che, a differenza di tali Stati, la Germania ha deciso di non ricorrere alla procedura di emergenza per l'autorizzazione all'impiego del vaccino. Il governo federale ha, invece, optato per l'autorizzazione ordinaria da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), la cui decisione è attesa per il 29 dicembre. “A mio parere, è importante per la fiducia”, ha affermato Spahn. Inoltre, come sottolineato dal ministro della Salute tedesco, la Germania ha deciso “molto presto” di intraprendere un percorso europeo comune per l'approvazione del vaccino contro la Sars-Cov2. A ogni modo, secondo Spahn, prima il vaccino verrà autorizzato dall'Ema, “meglio sarà”. Nel primo trimestre del 2021, la Germania potrà contare su 12-13 milioni di dosi di vaccino, ha infine affermato il ministro della Salute tedesco. (Geb)