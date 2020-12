Germania: Covid, Soeder (Csu) propone test obbligatori per chi entra nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera, ha proposto l'introduzione di test obbligatori per il coronavirus su scala nazionale per quanti entrano in Germania. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, l'obiettivo è contrastare l'aumento dei contagi che potrebbe essere causato durante i viaggi per le festività natalizie. Al momento, in Germania vige la quarantena obbligatoria di 10 giorni per chi entra nel Paese dalle zone a rischio di Sars-Cov2. È, inoltre, previsto l'obbligo di registrazione su un apposito portale del governo federale. Il periodo di isolamento è ridotto a cinque giorni qualora venga presentato un test per il coronavirus con esito negativo. L'esame può essere effettuato esclusivamente cinque giorni dopo l'ingresso in Germania. (Geb)