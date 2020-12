Governo: premier Conte, avanti se siamo uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di polemiche e scontri tra gli alleati, la famigerata `verifica di maggioranza' è infine cominciata. E il presidente del Consiglio in una intervista a "La Stampa" fa buon viso a cattivo gioco: "Sono stati posti alcuni problemi politici. Ascolteremo tutti i partiti, com'è giusto che sia, per fare in modo che l'azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso...". Ma non si nasconde le difficoltà: "Il governo deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo c'è fiducia reciproca tra di noi". In mezzo a "certe condizioni" c'è probabilmente il rimpasto, anche se non ne vuole sentir parlare. Come non vuol sentir parlare di "scuse" (quelle che gli chiede Renzi sulla task force per il Recovery Plan), e meno che mai di "superpoteri" e di "uomo solo al comando": "Queste sono tutte fesserie: sono forse il premier che ha usato il metodo più partecipato da molti anni a questa parte". Poi parla di Covid: "la situazione è delicata. Ma le nostre misure stanno funzionando, ci stanno consentendo di aver ripreso il controllo della curva epidemiologica. Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema alla quale ora è costretta la Germania e anche altri Paesi come la Gran Bretagna e l'Olanda. Per fortuna, con queste misure ben calibrate e circoscritte, noi stiamo reggendo bene l'urto di questa seconda ondata". (segue) (Res)