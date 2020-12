Governo: premier Conte, avanti se siamo uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente - aggiunge - mi addolora il numero dei decessi, che rimane elevato". Forse senza questa pandemia il Recovery Plan e il Next Generation You non avrebbero visto la luce. L'Italia però ci arriva in ritardo. "Non è così, non siamo in ritardo e l'hanno chiarito anche dalla Commissione europea, che sta a sua volta definendo un cronoprogramma e che molto difficilmente sarà disponibile a ricevere i vari piani nazionali prima di febbraio inoltrato. Quindi abbiamo tutto il tempo per definire il nostro piano. Quando avremo il documento di aggiornamento lo manderemo in Parlamento e ne acquisiremo le valutazioni e gli indirizzi". "Poi ci confronteremo con l'opposizione e con le parti sociali, - spiega il premier - e a quel punto elaboreremo il piano definitivo. E anche quel piano, poi, tornerà al vaglio del Parlamento. L'ho detto fin dall'inizio: il mio obiettivo è parlamentarizzare tutte le fasi di elaborazione e attuazione del Recovery. E così sarà", ha concluso Conte. (Res)