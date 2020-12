Ue: Bellanova, i fondi non sono un fatto privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, in una intervista a "La Gazzetta del Mezzogiorno" spiega perché Italia viva contesta la formula della task force scelta da Giuseppe Conte per il Recovery Fund. "Contestiamo l'impianto complessivo del sistema di governance immaginato da Conte. Il modo in cui, senza carte alla mano se non quelle inviate tra domenica 6 e lunedì 7, siamo stati chiamati a discuterne nel Consiglio dei ministri, a poche ore dall'invio. Senza aver modo di confrontarci innanzitutto nel merito delle scelte che compongono il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, mai discusse né in un CdM né altrove, se non nell'ambito tecnico del Comitato Interministeriale Affari Europei". "E solo con i singoli Uffici ministeriali, - aggiunge - senza quella chiara visione d'insieme necessaria". Quindi non vanno bene né il metodo né il merito. "Quei 209 miliardi non sono un fatto privato ma una straordinaria occasione per il Paese e soprattutto per le nuove generazioni, a partire da quelle del Mezzogiorno. Ragazze e ragazzi a cui stiamo chiedendo in prestito parte delle risorse. È con loro che dobbiamo siglare il Patto, guardandoli bene in faccia. Non possono certo farlo sei manager che nemmeno si sa come vengono individuati". "Né politica né Governo - conclude la ministra - devono abdicare a responsabilità che sono proprie dell'esecutivo, del Parlamento, dei partiti di maggioranza chiamati a fare le scelte e di quelli di opposizione che possono dare il loro contributo. Non voglio venire meno a questa responsabilità, né a quella Costituzione su cui ho giurato quando sono stata nominata ministra". (Res)