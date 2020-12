Imprese: Sangalli (Confcommercio), più attenzione per un settore chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che Natale sarà per il settore. "Sarà un Natale difficile. La crisi rallenta consumi e l'emergenza obbliga ancora molte imprese a restare chiuse, come quelle della ristorazione. Le perdite 2020 sono senza precedenti, con penalizzazioni anche sul 2021". "Ci sarà un balzo all'indietro di venticinque anni, - continua - ai livelli della metà degli anni '90; le unità di lavoro si ridurranno di circa il 10 per cento. Di positivo c'è la voglia di ripartire, che però va incoraggiata". Il presidente chiede "ristori tempestivi e adeguati alle cadute di fatturato. E moratorie fiscali più ampie e più inclusive fino all'esonero totale, per le imprese più penalizzate, come già deciso nell'ultimo Ristori Quater del governo. Inoltre una più ampia moratoria, oltre giugno 2021, servirà anche sul versante creditizio". Quello del credito è l'aspetto più preoccupante sul medio termine. "Bisogna discutere in Europa di tempi di rientro dei prestiti contratti dalle imprese ed assistiti da garanzie statali oltre il termine attuale di sei anni, nonché della revisione delle regole tanto in materia di default d'impresa, quanto in materia di gestione di crediti deteriorati da parte delle banche". (segue) (Res)