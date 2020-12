Imprese: Sangalli (Confcommercio), più attenzione per un settore chiave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda invece il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), "la messa a punto di un simile progetto avrebbe tutto da guadagnare dal confronto, non episodico, con chi realmente rappresenta il mondo delle imprese e del lavoro. Del resto, la necessità di 'un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese' è richiamata dal presidente Conte già in premessa della bozza del Piano". Non è troppo tardi per chiederlo. "Il ministro Amendola ha dichiarato che la proposta di Pnrr non sarà un 'documento chiuso', ma aperto ai cambiamenti. Chiediamo che il Pnrr sia l'occasione per un forte investimento, in termini di riforme, di risorse e di progetti, sul mondo del terziario di mercato", ha concluso Sangalli. (Res)