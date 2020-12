Usa: Biden, invita il paese a "voltare pagina" sulle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha invitato gli Stati Uniti a "voltare pagina" dalle divisioni politiche, anche se il presidente Donald Trump continua il suo sforzo per ribaltare i risultati elettorali. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". In un discorso pubblico, Biden ha elogiato le istituzioni per aver tenuto duro nonostante le enormi pressioni di Trump e dei suoi alleati per sconvolgere il sistema. "In questa battaglia per l'anima del paese, la democrazia ha prevalso", ha detto Biden. "Noi, il popolo, abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha retto. L'integrità delle nostre elezioni rimane intatta. E così, ora è il momento di voltare pagina. Di unirsi. Di guarire", ha aggiunto. I grandi elettori di tutto il paese si riuniscono lunedì per votare formalmente i voti del Collegio Elettorale. Biden dovrebbe finire con 306 voti, contro i 232 di Trump. I manifestanti con le bandiere di Trump si sono riuniti fuori dalla capitale in Pennsylvania per protestare contro la vittoria di Biden. (Nys)