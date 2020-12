Usa: Cuomo nega le accuse di molestie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha negato l'accusa di molestie sessuali da parte di un ex assistente. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Nel corso di una conferenza stampa che ha illustrato in dettaglio gli sforzi di prevenzione del Covid-19 dello Stato, il governatore è stato interrogato da un reporter su una serie di messaggi su Twitter ormai virali di Lindsey Boylan, ex consigliere speciale del governatore e funzionario dell'economia del governo delloStato. "Non è vero", ha continuato. "Guardate, ho lottato per e credo che una donna abbia il diritto di farsi avanti ed esprimere la sua opinione, e di esprimere le questioni e le preoccupazioni che ha, ma non è vero". In una serie di tweet, la donna ha accusato Cuomo di averla molestata "per anni", quando quest'ultima lavorava al suo fianco come vicesegretaria per lo sviluppo economico e consigliere speciale del governatore, tra il 2015 e il 2018. "Molti l'hanno visto e sono rimasti a guardare", ha scritto Boylan. "Non sapevo mai cosa aspettarmi. Se messa sulla graticola per il mio lavoro (che svolgevo con grande professionalità) o molestata per il mio aspetto. O magari entrambe le cose nel corso della stessa conversazione", ha scritto la donna, che come Cuomo è un'esponente del Partito democratico. (Nys)