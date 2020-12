Usa: leader repubblicani Senato provano a chiudere il capitolo delle dispute elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei Repubblicani al Senato tenteranno di evitare un dibattito e un voto sulla legittimità delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, quando il Congresso tornerà a riunirsi il prossimo 6 gennaio, al termine della pausa invernale dei lavori parlamentari. I leader repubblicani al Senato hanno sminuito la possibilità di contestare il voto dei grandi elettori che ieri ha formalizzato l'elezione del democratico Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. Diversi repubblicani alla Camera intendono però continuare a contestare l'esito del voto, anche a seguito del completamento di una analisi forense che ha riscontrato errori macroscopici di conteggio dei voti nella contea di Antrim, nel Michigan, dove i controversi sistemi di voto elettronico di Dominon avrebbero esibito un tasso di errore nell'assegnazione dei voti del 68 per cento. Il vicecapogruppo dei Repubblicani al Senato, John Thune, ha avvertito però che le obiezioni dei suoi colleghi di partito "non avranno alcun seguito. Sarà un'occasione per le persone di sfogarsi e protestare, ma a conti fatti abbiamo una procedura precisa per determinare il nostro presidente. Tale procedura è stata rispettata", ha detto Thune. Il leader repubblicano ha sollecitato i suoi colleghi di partito al Senato a non aderire alla contestazione formale del voto presidenziale, e ad accettarne invece l'esito. "Non posso dire loro cosa fare. Posso capire che molti non digeriscano come sono andate queste elezioni, ma ad un certo punto è necessario accettare lo stato delle cose". (Nys)