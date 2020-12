Usa: il democratico Swalwell nei guai per la relazione con una spia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri repubblicani della commissione sulla Supervisione e la riforma del governo hanno chiesto un resoconto del Federal Bureau of investigation (Fbi) in merito alla presunta relazione tra il loro collega democratico Eric Swalwell e una funzionaria dell'intelligence cinese. Swalwell, democratico della California, che nella veste di membro della commissione Intelligence della Camera ha sostenuto convintamente la teoria relativa alla presunta collusione tra la campagna del presidente Donald Trump e la Russia, si trova in grave imbarazzo dopo la pubblicazione di una serie di resoconti mediatici in merito ad una sua relazione con una donna cinese, Fang Fang, che sarebbe in realtà una spia del Partito comunista cinese. Secondo le informazioni trapelate nelle scorse settimane, Fang Fang ha avvicinato e coltivato relazioni con diversi funzionari statunitensi, inclusi deputati del Partito democratico, nell'ambito di una operazione del ministero per la Sicurezza di Stato (Mss), la principale agenzia di spionaggio civile di Pechino. Fang Fang avrebbe concentrato la propria attività su politici e funzionari democratici dell'area di San Francisco, ottenendo crescente influenza tramite il sostegno elettorale e finanziario e, pare, anche tramite relazioni sentimentali. (segue) (Nys)