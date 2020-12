Usa: il democratico Swalwell nei guai per la relazione con una spia cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pubblicare per primo le indiscrezioni in merito alla relazione tra la donna e Swalwell, che si sarebbe protratta per anni, è stato il portale d'informazione online "Axios". la relazione tra i due risalirebbe al 2010 o al 2012, quando il deputato era ancora membro del consiglio amministrativo di Dublin City. Negli anni successivi, Fang Fang ha sostenuto le campagna elettorali di Swalwell sino al suo approdo alla Camera dei rappresentanti, e avrebbe infiltrato almeno uno stagista tra i collaboratori del Democratico. Nei giorni scorsi Swalwell ha rifiutato di rispondere a domande in merito alla natura del rapporto con la donna. (Nys)