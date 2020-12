Imprese: Toyota prepara il debutto della sua innovativa batteria allo stato solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota intende far debuttare il prossimo anno una innovativa batteria allo stato solido che promette di rivoluzionare la mobilità elettrica, garantendo un'autonomia di 500 chilometri, ricariche in soli 10 minuti e la minimizzazione dei rischi di sicurezza che caratterizzano le batterie al litio. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la nuova tecnologia si presenta come un cambio di paradigma nel settore dell'automotive. Il costruttore di automobili giapponese si propone di commercializzare per primo un'autovettura dotate delle nuove batterie, che garantiranno una percorrenza doppia rispetto alle attuali auto elettriche senza sacrificare lo spazio interno. Rispetto alle batterie che utilizzano soluzioni liquide di elettroliti, le batterie allo stato solido presenterebbero anche una infiammabilità ridotta, oltre a moltiplicare la densità energetica, che misura l'energia fornita a parità di peso. Ricaricare una batteria allo stato solido dovrebbe richiedere circa 10 minuti, appena un terzo rispetto alle batterie al litio. Toyota è in prima fila nello sviluppo della nuova tecnologia, con un migliaia di brevetti relativi alle batterie allo stato solido. Nissan intende giungere alla commercializzazione di veicoli basati su una tecnologia analoga entro il 2028. Nel frattempo, l'industria giapponese è in corsa per realizzare la catena di fornitura e l'infrastruttura necessaria alla realizzazione delle nuove batterie: Mitsui Kinzoku è già al lavoro su uno stabilimento pilota per la produzione di elettroliti solidi. (Git)