Giappone: coronavirus, inaugurato ad Osaka ospedale dedicato

- Una struttura dedicata al trattamento dei pazienti affetti da coronavirus in gravi condizioni è stata inaugurata ad Osaka oggi, 15 dicembre, e sarà operata da personale delle Forze di autodifesa e proveniente da altre prefetture del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che ricorda come proprio Osaka sia divenuta uno degli epicentri della pandemia in Giappone. La struttura prefabbricata e temporanea dispone di 30 posti di terapia intensiva, e ne riceverà inizialmente cinque. Le prime tre infermiere in divisa sono giunte presso la struttura questa mattina. La prefettura di Osaka ha registrato ieri, 14 dicembre, il record di 185 nuovi contagi e 14 decessi, che portano il bilancio totale dei decessi per il solo mese di dicembre a 101. Al momento è occupato il 75,7 per cento dei posti letto riservati nella Prefettura ai pazienti Covid con gravi problemi respiratori. (segue) (Git)