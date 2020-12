Giappone: coronavirus, inaugurato ad Osaka ospedale dedicato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone acquisterà 10.500 congelatori speciali per la conservazione dei vaccini contro il coronavirus, in vista dell’avvio della campagna di vaccinazione nazionale. Lo ha annunciato oggi, 10 dicembre, il ministero della Salute di quel Paese. Il Giappone ha già siglato un accordo per l’acquisto di 290 milioni di dosi di vaccino da Pfizer Inc., AstraZeneca e Moderna, abbastanza per somministrare due dosi di vaccino a 145 milioni di persone. Il vaccino sviluppato da Pfizer richiede la conservazione a meno 75 gradi celsius, e quello di Moderna a meno 20 gradi, con relative complicazioni sul piano della logistica. (segue) (Git)