Giappone: coronavirus, inaugurato ad Osaka ospedale dedicato (3)

- La Dieta – il parlamento bicamerale del Giappone – ha approvato lo scorso 2 dicembre il disegno di legge che prevede la somministrazione gratuita su base volontaria dei vaccini contro il coronavirus. Lo riferisce la stampa di quel Paese. Il provvedimento attribuisce alle amministrazioni locali la gestione dei piani di immunizzazione. Il Giappone si trova nel pieno della seconda ondata della pandemia, che ha spinto gli amministratori di grandi centri urbani, come Tokyo, a ripristinare nuove misure di limitazione delle attività commerciali e di distanziamento sociale. Ad oggi il Giappone è di gran lunga il paese del G7 meno colpito dalla pandemia in termini di contagi e decessi, ma nel trimestre aprile-giugno ha subito la peggior contrazione economica dal Secondo dopoguerra ad oggi. Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha impegnato il governo a procurare dosi di vaccino sufficienti ad immunizzare “l’intera popolazione del paese” entro la prima metà del prossimo anno. Non è chiaro se i residenti stranieri avranno diritto a loro volta all’immunizzazione gratuita. Un sondaggio pubblicato da Ipsos lo scorso ottobre ha rilevato che il 69 per cento della popolazione giapponese sarebbe disponibile ad assumere il vaccino appena disponibile: si tratta di una percentuale inferiore alla media globale, che secondo le stime di Ipsos è del 73 per cento. (segue) (Git)