Corea del Sud: coronavirus, nuova impennata dei contagi

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 880 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, un dato che torna ad avvicinarsi al record assoluto di 1.030 registrato lo scorso 13 dicembre. Il bilancio complessivo della crisi pandemica nel Paese è di 44.346 contagi e 600 decessi. La maggior parte dei nuovi casi è localizzata nell’area metropolitana di Seul. Il governo ha elevato le misure di distanziamento sociale nell’area metropolitana di Seul al livello di 2,5, ed ha decretato la chiusura di palestre, saune e altri esercizi commerciali giudicati a rischio alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus nel Paese. il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha dichiarato oggi che l'adozione del massimo livello di distanziamento sociale richiede una attenta valutazione, nonostante le richieste sempre più pressanti in tal sendo da parte di esperti e di una componente dell'opinione pubblica. Il governo sudcoreano ha frattanto mobilitato le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia. Ai militari è stata affidata la condizione dei siti per gli esami diagnostici nell’area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana. (segue) (Git)