Scuola: intesa ministero-Cei su concorso per insegnanti religione cattolica

- La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), cardinale Gualtiero Bassetti, hanno sottoscritto, questo pomeriggio, l’intesa sul concorso per l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica, necessaria per poter procedere con il bando vero e proprio. La procedura concorsuale - spiega una nota del ministero - ha l’obiettivo di coprire i posti che saranno vacanti e disponibili nel prossimo triennio. Il bando è previsto dalla legge 159 del 2019 e sarà emanato nelle prossime settimane. (segue) (Com)