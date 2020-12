Scuola: intesa ministero-Cei su concorso per insegnanti religione cattolica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la Cei per la collaborazione che ci ha consentito di arrivare a questa intesa - ha commentato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina - che va nella direzione di tutelare le aspirazioni degli insegnanti di religione cattolica che, anche in questo periodo così complesso, hanno lavorato alacremente, in sinergia e armonia con tutto il personale scolastico, per garantire l’effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Insegnanti che, facendo valere competenze e merito con il concorso, potranno entrare in ruolo e proseguire il loro percorso professionale con maggiore stabilità". (segue) (Com)