Covid: Abruzzo, Marcozzi (M5s) a Marsilo, ora collaborativi, lavorare per la gente e meno propaganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Sara Marcozzi: "Invece, a quanto pare il centrodestra, non riesce proprio a concentrarsi sui propri doveri di governo della Regione, preferendo le continue invasioni di campo su competenze che l'ordinamento giuridico assegna chiaramente allo Stato. E' peraltro inconcepibile che sia proprio Marsilio - lo stesso che fino a poche settimane fa ripeteva che tutta Italia sarebbe diventata zona rossa, mentre alla fine ci è rimasto solamente l'Abruzzo - a fare adesso lo spiegone sui dati dei contagi. Ha già dato ampia prova della sua incapacità di interpretazione dei dati e di visione oggettiva della realtà che ci circonda, sarebbe ora che si limitasse a lavorare senza sosta sulle tante materie su cui ha competenza come presidente di regione Abruzzo. A partire dalla sanità, un settore nel quale ha soldi e poteri per intervenire di più e meglio di quanto fatto finora. Nonostante i numeri dei contagi, dei ricoveri e dell'occupazione delle terapie intensive siano in progressivo miglioramento a seguito dei provvedimenti presi dal Governo nazionale - conclude Marcozzi - la guerra col Covid non è ancora vinta, e non deve passare alcun tipo di messaggio diverso. Invito Marsilio a concentrarsi sui propri doveri, a ritrovare uno spirito di reale collaborazione istituzionale con i ministeri e a mettere in soffitta atteggiamenti sleali e di mera propaganda di partito. Questa battaglia la vinciamo solamente se le istituzioni restano unite. Esattamente come fatto da noi, in Consiglio regionale, che con un'opposizione responsabile abbiamo consentito lo stanziamento di risorse extra per l'Abruzzo, allo stesso modo la Giunta Marsilio sia collaborativa verso il governo nazionale". (Gru)