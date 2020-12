Brasile: telecomunicazioni, Oi vende la rete mobile a consorzio formato da Tim, Vivo e Claro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oi è in stato di amministrazione giudiziaria controllata dal 2016, processo attraverso cui la società ottiene una scadenza per continuare a operare mentre negozia con i suoi creditori, sotto la mediazione della giustizia. Il processo serve a impedire a una società in difficoltà finanziaria di chiudere i battenti. In questo ambito la società vuole utilizzare i proventi della vendita del settore telefonia mobile per finanziare investimenti nel settore nella banda larga in fibra ottica, oltre che pagare i debiti, pari a circa 65 miliardi di real (10,6 miliardi di euro) cercando di sfuggire all'insolvenza. Per facilitare l'ottimizzazione del portafoglio e cancellare i debiti ha presentato un piano per dividere la società in quattro unità produttive isolate (Upi) da vendere singolarmente. (segue) (Brb)