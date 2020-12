Uruguay: covid, governo anticipa annuncio nuove misure restrittive a fronte persistente aumento casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i parametri che sono stati tenuti in conto nella decisione di anticipare l'annuncio, ha precisato Delgado, oltre al numero di nuovi contagi che nella giornata di domenica è stato di 533, anche il tasso di positività dei test, arrivato all'8 per cento, e il numero di posti di terapia intensiva occupati da casi di covid-19, arrivati a 40. Il numero delle vittime del nuovo coronavirus è arrivato nel frattempo a un totale di 92 dall'inizio della pandemia nel mese di marzo, mentre il numero complessivo di casi è di 9708. Tra le misure annunciate lo scorso 2 dicembre figurano il ritorno allo smart working per gli impiegati pubblici, la proibizione degli sport al chiuso (incluse le palestre), e la chiusura obbligatoria entro la mezzanotte per bar, ristoranti e negozi. L'esecutivo aveva stabilito inoltre diversi livelli di allerta a seconda del numero dei casi giornalieri. In quel momento era in vigore l'allerta giallo, ma oltre i 350 contagi giornalieri è previsto il passaggio al livello di allerta arancione con ulteriori restrizioni alle attività sociali. (segue) (Bua)