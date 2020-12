Auto: Germania, Diess confermato Ad di Volkswagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di vigilanza del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha deciso che l'amministratore delegato Herbert Diess manterrà l'incarico, assunto nel 2018. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, secondo cui Diess “forse avrebbe anche potuto decidere di restare” in Volkswagen, sebbene la sua richiesta principale, ossia la proroga del contratto fino al 2025, non sia stata soddisfatta. L'Ad rimarrà in carica, invece, fino al 2023. La scadenza proposta da Diess si sarebbe, infatti, scontrata con l'opposizione dei sindacati. (Geb)