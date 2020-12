Usa: i grandi elettori hanno votato, Biden diventa ufficialmente presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha ricevuto abbastanza voti elettorali da conquistare ufficialmente la Casa Bianca, una pietra miliare importante che ha raggiunto quando gli elettori californiani gli hanno assegnato i 55 voti elettorali dello Stato. Lo riporta l'emittente "Cnn". Alle 10 del mattino di oggi, lunedì 14 dicembre, è iniziato il voto dei 538 grandi elettori del collegio elettorale degli Stati Uniti, i quali hanno eletto concretamente il presidente che i cittadini hanno scelto lo scorso 3 novembre, Joe Biden. Si è trattato in un buona parte di un “pro forma”, nel senso che il voto di oggi non aveva il compito né poteva avere l’effetto di cambiare il risultato popolare già espresso: i grandi elettori sono chiamati a sostenere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nel proprio Stato attraverso l’Election Day. Però ha la funzione di legittimare formalmente quel voto e completare il processo. In California, Biden ha vinto più del 63 per cento dei voti in tutto lo Stato, mentre Trump ha guadagnato circa il 34 per cento.(Nys)