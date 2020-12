Usa: il deputato Paul Mitchell lascia i Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense Paul Mitchell, eletto nel Michigan, ha deciso di lasciare i Repubblicani rendendo noto il suo disgusto per le teorie di complotto infondate del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per ribaltare il risultato elettorale: "È inaccettabile che i candidati trattino il nostro sistema elettorale come se fossimo un Paese del terzo mondo", ha scritto Mitchell in una lettera. Lo riporta l'emittente "Cnn".(Nys)