Kosovo: Mustafa (Ldk), elezioni non sono soluzione a scelta nuovo presidente

- Le elezioni non sono la soluzione per risolvere il nodo relativo alla scelta del nuovo presidente del Kosovo. Lo ha affermato il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha". "Non credo che siamo in una situazione senza uscita", ha osservato Mustafa riconoscendo le difficoltà dei partiti politici nel trovare un accordo ma evidenziando anche "la responsabilità" dimostrata sempre dai partiti per il bene della stabilità istituzionale. "In questa situazione, la domanda non è chi sarebbe la persona migliore per essere il nuovo presidente, in quanto ciò è relativo. La domanda che deve avere una risposta è quale soluzione è la più accettabile. La risposta a queste esigenze deve essere comune, di una maggioranza rilevante. Condizionare questo processo con le elezioni non è la soluzione", ha affermato il leader dell'Ldk. (segue) (Kop)