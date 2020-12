Kosovo: presidente ad interim Osmani intende presentarsi alle elezioni con lista autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, intende correre con una propria lista alle prossime elezioni parlamentari avendo interrotto la collaborazione con il suo ex partito, la Lega democratica del Kosovo (Ldk). Lo ha spiegato la stessa Osmani, in un'intervista all'emittente kosovara "Rtk". Osmani ha inoltre accusato duramente il suo precedente partiti politico, sostenendo che è attaccato al potere e non vuole lasciare il governo aprendo le porte ad elezioni anticipate. "Non collaborerò con partiti che hanno contribuito alla 'cattura' dello Stato e con coloro che hanno aiutato coloro che hanno 'catturato' lo Stato a rimanere al potere", ha dichiarato la presidente ad interim. (segue) (Kop)