Speciale difesa: Montenegro, premier Krivokapic a Bruxelles con vertici Ue e Nato il 15 e 16 dicembre

- Il premier del Montenegro, Zdravko Krivokapic, effettuerà una visita di due giorni il 15 e 16 dicembre a Bruxelles. Secondo quanto rende noto il sito web del quotidiano "Vijesti", il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg riceverà Krivokapic martedì 15 dicembre. La visita sarà, secondo i vertici montenegrini, l'occasione per ribadire l'impegno del Montenegro verso le politiche e i valori dell'Alleanza, nonché per esprimere la disponibilità a rafforzare il contributo del Montenegro alle attività della Nato come alleato credibile e responsabile. Durante la sua visita di due giorni a Bruxelles, Krivokapic incontrerà anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani occidentali e per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Insieme a Krivokapic saranno a Bruxelles il ministro della Difesa Olivera Injac, il ministro dello Sviluppo economico Jakov Milatovic e il capo negoziatore con l'Unione europea Zorka Kordic. (Seb)