Coronavirus: Usa, 299.889 morti su 16.351.259 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 299.889 morti su 16.351.259 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Nel mondo si contano più di 1,6 milioni di morti su oltre 72 milioni di contagiati. Sandra Lindsey, infermiera del reparto di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center di New York, è stata oggi la prima persona a ricevere negli Stati Uniti il vaccino anti-Covid sviluppato dalle case farmaceutiche Pfizer e BioNTech. L'operazione è avvenuta in diretta durante una conferenza stampa del governatore di New York, Andrew Cuomo. Al medico che le ha somministrato il vaccino, Lindsey ha detto di stare "alla grande". A Cuomo, invece, l'infermiera ha riferito che l'iniezione è stata "del tutto simile" a quelle che ha già ricevuto per altri vaccini. Anche il Canada, dopo gli Stati Uniti, ha somministrato oggi per la prima volta il vaccino anti-Covid: a riceverlo è stata Anita Quindangen, operatrice sanitaria dell’ospedale universitario di Toronto. Lo ha reso noto il governo in un comunicato.(Nys)