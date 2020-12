Uruguay: covid, governo anticipa annuncio nuove misure restrittive a fronte persistente aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha reso noto che l'annuncio delle nuove disposizioni generali contro la diffusione della pandemia del Covid-19 nel paese verrà anticipato di un giorno a giovedì 17 dicembre. La decisione ha affermato il portavoce della presidenza, Alvaro Delgado, è stata presa alla luce della constatazione dell'impatto considerato insufficiente delle misure adottate a partire dal 1° dicembre e del costante aumento dei casi di nuovo coronavirus. "E' fondamentale diminuire la mobilità delle persone e il numero di nuovi contagi", ha dichiarato Delgado in un'intervista rilasciata all'emittente "Canal 4" nel corso della quale ha annunciato che sarà lo stesso presidente Luis Lacalle Pou a informare in una conferenza delle nuove misure di prevenzione. Il funzionario dell'esecutivo ha quindi sottolineato che la decisione è stata presa in accordo anche con il Gruppo di esperti scientifici che assessorano il governo e ha ammesso che a fronte di nuove restrizioni "ci saranno settori dell'economia che si vedranno pregiudicati". (segue) (Bua)