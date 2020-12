© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, polemizza con le decisioni del governo e su Twitter evidenzia: "Danno il bonus vacanze e poi si lamentano perché le persone vanno in massa in vacanza. Danno il Cashback e poi si lamentano che i cittadini si accalcano nel periodo natalizio per fare i regali. Sono gli italiani a essere irresponsabili o il governo a essere incomprensibile?". (Rin)